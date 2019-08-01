دبي.. عصابة تخون أحد أفرادها وتحبسه مع ”الضحية“

وقع وسيط عقاري في دبي بدولة الإمارات ضحية بطاقة دعائية لمركز تدليك ”مساج“، حيث سرقته عصابة بالإكراه.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أحد المتهمين في القضية، وأحالته إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالته إلى محكمة الجنايات.

وقال المجني عليه إنه ”شاهد بطاقة دعائية مثبتة على إحدى السيارات، فاتصل هاتفيًا فردت عليه فتاة وأرشدته إلى العنوان، فتوجه إلى هناك على الفور“.

وعقب وصوله قدمت له الفتاة خدمة المساج، وبعد انتهائه توجه إلى الباب، ليفاجأ بثلاثة أشخاص دفعوه ثم أغلقوا الباب وانهالوا عليه بالضرب، وسحب أحدهم محفظته فيما كان أنفه ينزف، ثم وضعوه على كنبة وقام أحدهم بتصويره، وهدد بتسليمه إلى الشرطة إذا اتخذ أي إجراء ضدهم بدعوى أن المساج غير مشروع.

وسرعان ما فرّ متهمان ومعهما الفتاة، فيما تركوا خلفهم المتهم الثالث وأوصدوا الباب، ثم غادروا الموقع.

وتابع المجني عليه أن ”المتهم الذي تركه أصحابه توجه إلى النافذة وشرع في الاستغاثة حتى تجمهر الناس أسفل البناية وحاول فتح الباب لكنه لم يستطع، ثم بادر بالقفز إلى شرفة الشقة المقابلة“، لافتًا إلى أنه قفز خلفه، حتى قبضت الشرطة على المتهم، الذي أرشد عن زملائه، وجارٍ البحث عنهم.