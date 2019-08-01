واقعة مثيرة.. امرأة تعذب طفلها لطرد الأرواح الشريرة منه (صور)

اعتقلت الشرطة في روسيا امرأة، مارست التعذيب بحق ابنها لمدة شهر، زاعمة أن بداخله أرواحًا شريرة تسيطر عليه، وتريد طردها، حيث من المقرر أن تواجه عقوبة السجن لمدة 7 سنوات.

ووفقًا لصحيفة ”مترو“ البريطانية، فإن مايا ماير (البالغة من العمر 27 عامًا) وتعمل مصففة شعر ولها شعبية كبيرة في روسيا، حقنت ابنها ويدعى ”أنطون“ ويبلغ من العمر 12 عامًا، بعقاقير مهدئة ومسكنات الألم، حتى لا يصرخ من الضربات، ثم انهالت عليه بالضرب الشديد باستخدامها عصا هوكي الجليد، داخل أحد الفنادق في روسيا.

وعثرت الشرطة على الطفل داخل غرفة الفندق وكان مصابًا بهزال وعلامات حقن ورضوض في كافة أنحاء جسده، وحتى تحت عينيه وصدره، حيث أبلغهم في البداية، أنه أصيب وهو يلعب هوكي الجليد، ثم اعترف أن والدته فعلت ذلك؛ لإبعاد الشيطان عنه.