رجل في الإمارات اغتصب امرأة مسنة 20 مرة وأطعمها أكل الكلاب

اغتصب رجل يعمل في مجال صناعة المجوهرات امرأة مسنة من أصول أوروبية أكثر من 20 مرة واعتدى عليها بالضرب خلال ذلك وأجبرها على تناول طعام الحيوانات، وفقًا لادعاء المجني عليها.

وأفادت التحقيقات بأن الضحية ”تعرفت على المتهم عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ثم طلب لقاءها بمقهى في منطقة المارينا، ثم هددها بسكين حتى ذهبت معه إلى شقته، وأخذ منها جميع أغراضها، واعتدى عليها جنسيًا نحو 20 مرة“.

وأضافت أنه ”اعتدى عليها بالضرب، ومنعها من الطعام والشراب، وأجلسها دون حراك، وأرغمها على تناول أطعمة الكلاب ثم خرج برفقتها من البناية واستوقف لها سيارة أجرة، استقلتها إلى منزلها، وشاهدتها ابنتها في تلك الحالة الصعبة فأبلغت الشرطة“.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن المرأة تعرضت لإصابات يجوز حصولها بالأيدي، وعثر على سمات الحمض النووي للمتهم، فيما كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشأن فحص ذاكرة كاميرا تابعة لنظام أمني بالبناية التي يقطنها المتهم، دخول رجل وامرأة بالأوصاف ذاتها، وشوهد الرجل يدخل أولاً ثم دخلت المرأة خلفه، ولم يوجد ما يدل على وجود سلاح في يده.

وأفادت النيابة العامة في تقريرها بأن المتهم اقترف الواقعة محل التحقيق، وارتكب واقعة أخرى مماثلة مع امرأة أوروبية أخرى.

وقضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس عامًا والإبعاد بحق الرجل الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، وهو من دولة إفريقية.