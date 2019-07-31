جومانا مراد تحصل على حكم قضائي بحبس المخرج ”نعمو“ وشقيقه (صور)

حصلت الفنانة السورية جومانا مراد على حكم قضائي من محكمة الجنايات الثانية ”الاستئناف“ في دمشق، يقضي بالحبس عامين مع الأشغال الشاقة والغرامة للمخرج صفوان نعمو وشقيقه المنتج أمير نعمو، في قضية ”الافتراء الجنائي عليها وزوجها الدكتور ربيع بسيسو“.

وأقرّت المحكمة، اليوم الأربعاء، بثبوت كذب ادعاءات الأخوين بمحاولة جومانا خطفهما وانضمامها لصفوف المعارضة السورية، حيث حاولا تضليل الرأي العام لفترة طويلة، بعد تحايلهما على مواطنتهما الفنانة السورية، والنصب عليها والحصول على مبالغ مالية طائلة.

وكان الأخوان ”نعمو“ قد وجها تلك الاتهامات إلى جومانا، أثناء قيامها بتصوير الجزء الثاني من مسلسل ”مدرسة الحب“.

ويأتي حكم الحبس ضد صفوان نعمو، بعد 3 أسابيع من مغادرته السجن بكفالة مالية، بشرط عدم سفره خارج سوريا.

بينما يتواجد شقيقه أمير نعمو، في محبسه منذ تشرين الأول أكتوبر 2018، حيث صدر ضده 4 أحكام قضائية، بمجموع 11 سنة سجن، ولا يزال مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى بذات السياق، وقد ستصل الأحكام فيها إلى 24 عامًا.