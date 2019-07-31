تفاصيل مثيرة في لغز مقتل نجمة ”إنستغرام“ الروسية (صورة)

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تفاصيل مثيرة في لغز مقتل العارضة ومُدوِّنة المكياج، إيكاترينا سيموشكينا (24 عامًا)، بعد العثور على جثتها مخبأة في حقيبة سفر داخل منزلها بموسكو.

واعترف المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، مكسيم غارييف (33 عامًا)، وهو صديق وعشيق العارضة سيموشكينا، بقتلها ووضع جثتها عارية في حقيبة داخل منزلها.

وادعى أن نجمة ”إنستغرام“، وهي طبيبة أيضًا، أهانت مهارته الجنسية والمادية، حيث استجوبه المحققون في شقته بمنطقة موسكو قبل أن يتم ترحيله في سيارة تابعة للشرطة، ونقله إلى لجنة التحقيق الروسية لاستجوابه رسميًا.

واعترف غارييف بشكل مثير بقتل الطبيبة والعارضة الروسية بعد مقابلتها لممارسة الجنس معها، وادعى: ‘لقد أهانتني عدة مرات، كانت تهين قوتي الجنسية والمادية، لم أستطع تحمّل ذلك“.

وقال: ”طعنتها بسكين 5 مرات حول عنقها وصدرها“، وردًا على سؤال عما إذا كان قد أعرب عن أسفه لذلك قال: ”نعم وسأساعد في التحقيق“.

يُذكر أن إيكاترينا سيموشكينا درست الطب، وتخصّصت في الأمراض الجلدية والتناسلية، وكانت تعمل في أحد مستشفيات موسكو، كما أنها حاصلة على شهادة من جامعة بيروجوف الروسية الوطنية للأبحاث الطبية.

وشاركت من قبل في مسابقة ملكة جمال موسكو، كما يتابعها ما يصل إلى 85 ألف شخص على ”إنستغرام“.