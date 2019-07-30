الجزائر.. وزارة الصحة تقيل 3 مسؤولين على خلفية وفيات الحوامل

أقالت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، مدير القطاع بمحافظة المسيلة شرقي البلاد، إضافة إلى مديري مستشفيين حكوميين؛ على خلفية وفاة امرأتين حوامل بسبب ”التسيب والإهمال الطبي“.

ويأتي القرار الحكومي، بينما تطالب فعاليات مدنية ببدء تحقيقات على أعلى مستوى، بعد اتهام أقارب الضحيتين لإدارتي مستشفيي الحكومة بالإهمال المؤدي إلى حالتي الوفاة، ما أجج احتقانًا شعبيًا بانتظار كشف نتائج التحقيق.

وقررت وزارة الصحة القيام بإجراءات تهدئة سريعة، من خلال دعم مستشفيات المحافظة المتضررة، بأطقم طبية جديدة في مجالات طب النساء والتوليد والتخدير والإنعاش وأمراض الأطفال والأورام، وإنجاز مستشفى بسعة 240 سريرًا بضاحية ”سيدي عيسى“.

وبلغت نسبة الوفيات عند الأمهات بهذه المنطقة الداخلية 47.7 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة، فيما بلغت النسبة في الجزائر، 57.5 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة، بحسب تقرير حكومي.