الإعدام شنقًا لعراقي قتل والدة زوجته

قضت محكمة جنايات القادسية في العراق، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق مواطن عراقي قتل والدة زوجته بسبب مشاكل عائلية، ودفنها قرب منزله.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صدر عنه، إن“الهيئة الأولى لمحكمة جنايات القادسية نظرت دعوى مدان اعترف بقتل والدة زوجته“، مضيفًا أن ”زوجته تركت المنزل بسبب مشاكل بينهما، وطلبت منه مبلغًا من المال لأطفاله عندما كانت في بيت أهلها، فوافق الزوج وطلب منها إرسال والدتها لغرض تسلم المبلغ“.

وأوضح البيان، أنه ”بعد مجيء المجني عليها إلى منزله قام بتقييدها، ومن ثم ضربها بضع مرات على رأسها بواسطة عصا غليظة لتفارق الحياة، ويقوم بعدها بدفن جثتها بالقرب من منزله“.