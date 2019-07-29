مقتل كويتية في غرفة نومها بظروف غامضة

لقيت سيدة كويتية مصرعها داخل غرفة نومها بمنزلها في منطقة ”الجابرية“ في ظروف غامضة، وتم نقل جثة المواطنة إلى الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة.

وذكر مصدر أمني، أنه بمتابعة الواقعة لم يرصد أي آثار على جسد الضحية تشير إلى أي شبهة جنائية، ومن المقرر أن يحدد الطب الشرعي سبب الوفاة.

وعلى صعيد ذي صلة، تمكن رجال دوريات الأحمدي من ضبط خليجي عثر بحوزته على إصبعي حشيش في أحد شوارع الأحمدي أمس الأول، حسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وقال مصدر أمني إنه خلال جولة اعتيادية، اشتبه رجال الأمن في سيارة يستقلها شخص، وبعد الطلب منه التوقف لم ينصَعْ للأوامر ولاذا بالفرار فتمت ملاحقته إلى أن تم توقيفه، وعند التأكد من هويته ظهرت عليه علامات التوتر والارتباك، واتضح أنه خليجي، وبتفتيش رجال الأمن مركبته احترازيًّا عثر بداخلها على إصبعي حشيش، وتمت إحالته والمضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.