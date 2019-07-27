الأمن الأردني يعتقل عصابة حاولت التسلل لأحد البنوك

اعتقلت السلطات الأمنية في الأردن، عصابة حاولت السطو على أحد البنوك جنوب العاصمة عمّان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغًا ورد قبل أيام بانطلاق جرس الإنذار لفرع أحد البنوك في منطقة البيادر جنوب العاصمة عمّان، حيث تحركت في حينه أقرب الدوريات وتبين وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بالعبث بإحدى نوافذ البنك ولاذوا بالفرار.

ووفق الناطق الإعلامي، فإنه و“في مساء أمس الجمعة انطلق جرس الإنذار لفرع البنك ذاته حيث تحركت قوة أمنية للمكان وتبين دخول مجهولين لداخل الفرع عن طريق خلع النافذة والفرار من المكان دون سرقة أي شيء من داخله، وشكل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة لمتابعة التحقيق في الحادثة وتحديد هوية الأشخاص وإلقاء القبض عليهم“.

ونقل موقع ”الحقيقة الدولية“ الأردن، عن الناطق الإعلامي، قوله إن ”فريق التحقيق ومن خلال جمع المعلومات ومتابعتها تمكن من تحديد هوية ثلاثة أشخاص أحدهم من جنسية عربية مشتبه بهم بمحاولة السرقة، حيث ألقي القبض عليهم واعترفوا في التحقيق معهم بالتخطيط ومحاولة سرقة فرع البنك عن طريق الدخول من إحدى نوافذه وما زال التحقيق جاريًا“.