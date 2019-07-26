الحكم على كويتي انتحل صفة زعيم خليجي ونشر صور فتيات ”عاريات“

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت بحبس مواطن 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار (9,900 دولار)، وذلك لإدارته حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازه فتيات بنشر صورهن والتشهير بهن والاحتيال عليهن بمبالغ مالية.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحبس المتهم سنتين والغرامة 3 آلاف دينار.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن المتهم سبق تبرئته في قضايا أمن دولة، بعد أن كان متهمًا بإذاعة أخبار كاذبة والإساءة لرموز الدولة وانتحال صفة زعيم دولة خليجية في موقع التواصل ”تويتر“.

وعمد المتهم إلى نشر صور عارية لفتيات في سبيل ابتزازهن، وذلك بفبركة صور مخلة بالآداب ونسبها إليهن. كما قام بتوجيه الشتائم للفتيات المجني عليهن عبر مواقع التواصل.