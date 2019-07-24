انتحار مراهق كويتي في ثاني حادث من نوعه خلال يومين

أقدم مراهق كويتي يبلغ من العمر 16 عامًا، يوم الأربعاء، على الانتحار في منزله بمنطقة الرميثية بمحافظة حولي في الكويت، من خلال قطع شريان يده اليسرى بموس حاد مما تسبب بنزيف ووفاته مباشرةً.

وذكرت مصادر أمنية أن رجال الأمن والطب الشرعي انتقلوا إلى موقع الحادثة، وقاموا بنقل الجثة إلى الطب الشرعي بينما بوشر التحقيق بالوفاة، وسجلت قضية انتحار في مخفر الرميثية جارٍ التحقيق فيها، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكشفت أسرة الشاب أن ابنهم الذي أقدم على الانتحار يعاني من مرض نفسي، دون بيان تفاصيل أخرى حول طبيعة المرض وأسبابه.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من حادثة انتحار أخرى لشاب في نهاية العقد الثالث من عمره، عثرت عليه أسرته معلقًا بحبل في سطح منزله بمحافظة الجهراء.