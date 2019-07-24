المغرب.. اتهام معلم خمسيني بالاعتداء الجنسي على طفلتين بريطانيتين

أحيل معلم مغربي في الخمسين من العمر، صباح الأربعاء، إلى النيابة العامة بمدينة فاس، بتهمة التحرش بطفلتين يقل عمرهما عن العاشرة، وتحملان الجنسية البريطانية .

واستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس للمتهم، ومن ثم أجل الاستنطاق التفصيلي إلى جلسة مقبلة حسب موقع ”الجريدة24“ المحلي.

وفي التفاصيل، كان المعلم الذي يعمل رسميًا في مدرسة بقرية ”عن الشقف“ المجاورة لمدينة فاس يتردد على منزل عائلتي الطفلتين، اللتين كلفتاه بتلقينهما القرآن الكريم وقواعد اللغة العربية، إلا أنه استغل تلك الثقة واعتدى عليهما جنسيًا، حسب الشكوى المقدمة.

وقالت عائلتا الفتاتين إنهما اكتشفتا الأمر وتقدمتا بشكوى رسمية إلى الشرطة، كما دخلت السفارة البريطانية على الخط وتم اعتقال المتهم على الفور.