محكمة تعاقب سعوديًّا هشم أسنان طفل بسبب خلاف على مباراة

قضت المحكمة الجزائية بالدمام السعودية، بالسجن مدة شهر إضافة إلى 50 جلدة دفعة واحدة على مواطن ركل طفلًا مقيمًا وأصابه في فمه وتسبب بتكسير أسنانه.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن المحكمة ألزمت الجاني بدفع مبلغ 126 ألف ريال (34,000 دولار) تعويضًا للطفل المجني عليه.

وتعود الواقعة إلى نحو عام، إذ أقدم شاب عشريني على ركل طفل في التاسعة من عمره وتسبب بكسر أسنانه، وذلك بعد خسارة منتخب البرازيل أمام نظيره البلجيكي وخروجه من بطولة كأس العالم 2018.

وقال والد الطفل آنذاك، إن ابنه (9 أعوام) خرج لمشاهدة المباراة في ديوانية بالدمام، وكان يلهو مع أقرانه في حديقة، واحتدم نقاش بينه وبين الجاني بسبب تشجيع كرة القدم؛ ما دفع الأخير للاعتداء على ابنه بضربه من الخلف، ما أدى لارتطامه بسياج حديدي وإصابته بكسور في أسنانه الأمامية وجروح في اللثة والشفة.