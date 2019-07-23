البحرين.. لصان يشفقان على ضحيتهما ويمنحانه مالاً لشراء الطعام

أقدم لصان آسيويان في البحرين على سرقة آسيوي ثالث، إلا أن قلبيهما رقا لحاله فأعادا إليه مبلغ 5 دنانير (ما يعادل 13 دولارًا)، كي يتمكن من تناول الطعام.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن اللصين قررا أن يسرقا الآسيويين، عن طريق تهديدهم بالسكين، وبدأت أولى خطواتهما مع شاب آسيوي (يبلغ 25 عامًا)، كان يسير في أحد الشوارع في منتصف الليل، عندما توجها إليه بسيارتهما.

وأخرج أحدهما سكينًا وهدد الضحية، وطلب منه منحه الأموال التي بحوزته، فاضطر لإخراج محفظة نقوده ولم يكن بحوزته سوى 35 دينارًا (ما يعادل 93 دولارًا) وبطاقة هويته.

لكن العامل الآسيوي طلب منهما السماح بإعطائه 5 دنانير فقط ليتمكن من شراء طعام، فقاما بإعطائه المبلغ وطلبا منه مغادرة السيارة فنزل منها وتوجه إلى مركز الشرطة قبل المطعم، وقدّم بلاغًا بالواقعة.

وعقب تحريات، ألقت أجهزة الأمن القبض على اللصين، وأقرا بالواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.