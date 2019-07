أثار الجدل بمقاطع ”صارخة“.. إخلاء سبيل كويتي ظهر ”عاريًا“

View this post on Instagram

احتجزت وزارة الداخلية الكويتية شخصًا ظهر مؤخرًا بمقطع فيديو وقد تعرى، وهو يصرخ متحدثًا عن ”النظافة“، حيث أحالته للسجن، وفق ما أورده حساب ”المجلس“ المحلي. . واعتاد #حمد_التغلبي، وهو مشهور على مواقع التواصل، على إثارة الجدل بمقاطعه المصورة، بسبب اعتماده على أسلوب الصراخ والصوت العالي عند طرح محتواه على حساباته في مواقع التواصل. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الكويت #مشاهير #أخبار_مشاهير #قضايا #فيديو #فيديوهات #ترند #كويتي #التغلبي #مرحبا_هوا #kuwait #video #trend #news