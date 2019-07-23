أثار الجدل بمقاطع ”صارخة“.. إخلاء سبيل كويتي ظهر ”عاريًا“

أخلت النيابة العامة في دولة الكويت، سبيل شاب اعتاد الظهور في مقاطع فيديو صارخًا، كما ظهر في فيديو آخر وهو عارٍ، بكفالة مالية، وذلك بعد احتجازه مدة أسبوع، وفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.

واعتاد #حمد التغلبي – وهو مشهور على مواقع التواصل – إثارة الجدل بمقاطعه المصورة، بسبب اعتماده على أسلوب الصراخ والصوت العالي عند طرح محتواه على حساباته في مواقع التواصل.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب قبل أسبوع، بعد ظهوره عاريًا وهو يتحدث عن النظافة بطريقة فجة أثارت غضب ناشطين.

وأوضحت ”الداخلية“ آنذاك، أن المتهم اعتاد الاحتيال مع محاميه، بتعمده إثارة الجدل بمقاطع مثيرة للسخرية، ليقوم لاحقًا برفع قضايا ضد مغردين ينتقدونه.

واشتهر المتهم بصراخه المتواصل في مقاطع فيديو يقوم بنشرها، بحجة الانتقاد، حيث دائمًا ما يكون حديثه عبارة عن صرخات متواصلة.