السعودية.. السجن والجلد لشابين حرقا سيارة المواطنة سلمى البركاتي

قضت محكمة جزائية سعودية، اليوم الأحد بالسجن والجلد بحق شابين متهمين بحرق سيارة المواطنة سلمى البركاتي في محافظة الجموم، إضافة إلى عدة أحكام أخرى، وفق ما أورده موقع ”أخبار 24“.

وقال محامي سلمى إن الحكم في القضية من قبل المحكمة الجزائية في مكة المكرمة تأجل مرتين خلال شهري رمضان وشوال الماضيين، بسبب تأخر تقديرات لجنة الخبراء للتعويضات التي تستحقها موكلته بعد حرق سيارتها بالكامل.

وأكد المحامي أن هذا الإجراء يتم اتخاذه بعد ثبوت الإدانة، فلو لم تثبت إدانة المتهمين لما تم إجراء تقدير التعويض.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله قبل عام تقريبًا النيران تشتعل في سيارة متوقفة أمام منزل بمحافظة الجموم، في حين تقدمت صاحبة السيارة بدعوى ضد شابين تتهمهما بحرق مركبتها أمام المنزل، مطالبة بتشديد العقوبة عليهما وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.