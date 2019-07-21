إيران تعدم ممرضة متهمة بقتل طفل

المصدر: ا ف ب

أعدمت السلطات الإيرانية، ممرضة متهمة بقتل طفل يبلغ عمره 6 أعوام، وفق ما ذكرت الأحد، وكالة ”ميزان“ التابعة للسطة القضائية.

واعترفت المتهمة التي كانت تعتني بجدة الضحية، بقتل الطفل في ولاية كلاردشت (شمال إيران)، إثر ”نوبة غضب مع سبق الإصرار“.

وأضافت الوكالة، أن الممرضة حكم عليها بالإعدام في حزيران/ يونيو 2016. وتابعت أن ”الحكم نفذ نظرًا لعدم تقديم أي استئناف“، دون أن تحدد تاريخ الإعدام.

وتنفذ عقوبة الإعدام شنقًا في إيران.

ولا تنشر طهران إحصاءات رسمية بشأن عمليات الإعدام، لكن تقريرًا نشرته منظمة العفو الدولية في نيسان/ أبريل الماضي، يضع إيران في الترتيب الثاني للدول الأكثر تنفيذًا لعقوبات الإعدام في العام 2018 خلف الصين، إثر تنفيذها ما لا يقل عن 253 عملية، مقارنة بـ 507 عمليات في العام 2017.