ترامب يتعهد بدفع كفالة مغني الراب الأمريكي المحتجز في السويد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم السبت، إنّه سيتكفل بدفع كفالة مغني الراب الأمريكي، آيساب روكي، المحتجز في السويد، لضلوعه بمشاجرة في أحد شوارع ستوكهولم في حزيران/ يونيو.

وأضاف ترامب في بيان على ”تويتر“، أنّه ”طمأن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن على أن روكي ليس مصدرًا للخطر إذا سافر بالطائرة، وأن المحادثات بين واشنطن وستوكهولم مستمرة“.

واحتُجز روكي (30 عامًا)، وهو مغنٍ ومنتج وعارض، مع حراسه واثنين من مرافقيه في الثالث من تموز/ يوليو الجاري، بعد مشاجرة في أحد شوارع وسط مدينة ستوكهولم في الساعات الأولى من صباح يوم 30 حزيران/ يونيو.

وكان روكي في ستوكهولم لإقامة حفل واضطر لإلغاء عدة حفلات ضمن جولة أوروبية.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي، أن الحكومة ”لن تحاول التأثير“ على الإجراءات القانونية في القضية.

وقال توني إريكسون: ”في السويد الكل سواسية أمام القانون“، مضيفًا أنّه ”لا يمكن للحكومة التأثير في الإجراءات القضائية ولن تحاول القيام بذلك“.

ومدد مدعون سويديون يوم الجمعة، احتجاز روكي لمدة ستة أيام لمواصلة التحقيق في المشاجرة والاعتداء المزعوم.

وأثار احتجاز روكي، وهو من أصل أفريقي، اهتمامًا واسعًا، إذ قال ترامب يوم الجمعة، إنّ ”كثيرين من الجالية الأمريكية من أصل أفريقي“ ناشدوه التدخل من أجل الإفراج عن المغني.