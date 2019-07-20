مصريان يغتصبان فتاة معاقة ذهنيًا.. فجاء عقابهما سريعًا

شهدت إحدى المحافظات المصرية واقعة غريبة؛ عندما لقي ”مسجل خطر“ مصرعه أثناء هروبه من ملاحقة الشرطة بعد اغتصابه فتاة معاقة ذهنيًا بالاشتراك مع آخر.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من الأهالي، لقسم شرطة الجيزة جنوب القاهرة، يفيد باكتشافهم تعرض فتاة لاعتداء جنسي من قبل شخصين، داخل مشتل مجاور للنيل في شارع البحر الأعظم.

على إثر ذلك، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وحينما رأى المتهمان رجال الأَمن قفزا داخل النيل، في محاولة للهرب، لكن أحدهما تعرض للغرق.

وكشفت التحقيقات، أنّ ”الفتاة معاقة ذهنيًا، وعمرها 17 عامًا، وأنّ المتهمين استدرجاها ومارسا معها الرذيلة داخل المشتل المجاور للنيل، لكن الأهالي رأوهما فتم الإبلاغ عنهما“.

ونجحت القوات في انتشال جثة الشاب الغارق، والقبض على المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضرًا بالواقعة، وجرى إخطار النيابة، وعرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها.