فرنسي ثمانيني يقتل زوجته السبعينية ويحاول الانتحار

أقدم رجل في الثمانين من العمر، على طعن زوجته عدة طعنات أودت بحياتها، ثم حاول الانتحار بتوجيه طعنات إلى جسمه، بحسب تصريح نيابة إقليم ”أور“ الفرنسي، اليوم الجمعة .

ووقعت الجريمة، يوم الخميس، داخل منزل الأسرة في قرية ”باريل“ في فرنسا، وكتب الزوج قبل تنفيذ جريمته رسالة قال فيها إن زوجته البالغة من العمر 76 عامًا تعاني من ”الزهايمر“، وإنه أراد إنهاء المعاناة التي يعيشانها بسبب مرضها، ثم أخبر الدرك بنيته تلك.

وعند وصولهم، وجدوا الزوجة جثة هامدة، أما الزوج فكان في حالة خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى في مدينة ”روان“ لتلقي العلاج، وحالته مستقرة بحسب موقع ”فرانس إنفو“.

وتم فتح تحقيق في الواقعة، لكنه يتم استجواب المتهم بعد بسبب حالته الصحية.