مصري ينجو من الخطف في الكويت بالقفز من صندوق سيارة

فتحت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت تحقيقًا، بعد قيام شخصين باختطاف وافد مصري، وإجباره على صعود صندوق سيارة نوع ”وانيت“ معهما، ما دفع الوافد إلى القفز من ”الوانيت“ والاختباء في مسجد قريب من موقع الحادثة.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن بلاغًا ورد بوجود مشاجرة أمام مسجد ”بدر العصيمي“ في منطقة العبدلي وإطلاق نار.

وبانتقال دوريات الأمن إلى الموقع رصدت مواطنينِ يسيران على الأقدام وتوجد آثار دماء على ملابسهما، وعند سؤالهما عن آثار الدماء أفادا بأنهما تشاجرا مع شخص مجهول اختبأ في المسجد.

وعند التوجه إلى المسجد شوهد المصري (29 عامًا)، الذي قال إن شخصين قاما باستيقافه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر وطلبا منه الركوب في صندوق مركبة ”وانيت“ لا تحمل لوحات معدنية بالقوة، وتحت تهديد السلاح وإطلاق النار في الهواء، وعند صعوده وتحركهم وبعد عدة أمتار ألقى بنفسه من المركبة واختبأ في المسجد القريب من مكان الحادثة، فقام الخاطفان باللحاق به ومحاولة سحبه بالقوة خارج المسجد.

لكنّ الخاطفان أنكرا وجود السلاح الناري، وبتفتيش المركبة تمت مشاهدة طلقة نارية و4 أظرف فارغة في صندوقها، وبسؤالهما عن السلاح جددا نفيهما حيازته.

وبينما سجلت أجهزة الأمن قضية الشروع في الخطف وحيازة ذخيرة بحق المتهمين، فإنه لم يتم الكشف عن الأسباب التي دفعت الجانيان لاختطاف الشاب المصري.