الإطاحة بأصحاب إعلان ”حج بالنيابة“ في السعودية

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية القبض على عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، وذلك بعد رصدهم أثناء قيامهم بالإعلان للراغبين في الحج عن المريض والعاجز وكبير السن بمقابل مالي.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد تم ضبط 3 أشخاص من قبل الأمن بعد رصدهم بدوريات سرية أثناء قيامهم بنشر إعلان نصب واحتيال في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد برغبتهم في القيام بالحج نيابة مقابل مبلغ مالي، يقدر بنحو 10 آلاف ريال (2,700 دولار).

وتواصل رجال الأمن مع أصحاب الإعلانات، وتم ضبطهم في كمين محكم في أماكن مختلفة في مكة المكرمة، واتضح أنهم سعودي ومقيم باكستاني وآخر آسيوي.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.