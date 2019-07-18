السجن 20 عامًا لتلميذ تونسي متهم باغتصاب زملائه بمدرسة قرآنية

أصدرت محكمة تونسية حكمًا يقضي بسجن تلميذ بمدرسة قرآنية لمدة 20 عامًا؛ بتهمة اغتصاب أطفال كانوا يدرسون معه بالمدرسة المذكورة.

وأدانت المحكمة التلميذ بعد تورطه بقضيتي اعتداء جنسي على طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 16 عامًا.

وبداية العام الجاري، أثار تقرير تلفزيوني جدلًا واسعًا بخصوص المدرسة القرآنية التي تقع في منطقة مهجورة بمدينة الرقاب التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، حيث اتهم صاحبها باحتجاز 42 طفلًا بطريقة غير قانونية.

وتم التحفظ على صاحب المدرسة بإذن من النيابة العامة في سيدي بوزيد؛ بتهم ”الاتجار بالبشر، والاستغلال الاقتصادي للأطفال، والاعتداء عليهم بعنف، والاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي“.

وقال مساعد وكيل الجمهورية في سيدي بوزيد، جابر غنيم، في تصريح لراديو ”ماد“ المحلي: إن ”صاحب المدرسة تعلّقت به عدة قضايا من بينها الزواج بعكس الصيغ القانونية، وصدر ضدّه حكمٌ بالسجن لمدة 5 أشهر في هذه القضية، كما يواجه قضية أخرى تتعلّق بشراء منزل دون ترخيص، حوكم فيها بدفع غرامات مالية.

وأثارت قضية المدرسة القرآنية بالرقاب الجدل في أوساط التونسيين والمنظمات الحقوقية، في حين تمّ تحويل الأطفال إلى مركز للرعاية النفسية تحت إشراف وزارة المرأة والطفولة التونسية.