”حد الحرابة“ بسعودييْنِ وباكستاني انتحلوا صفة رجال أمن واغتصبوا امرأتين

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حد الحرابة بحق 3 جناة في محافظة جدة، مدانين باغتصاب امرأتين، بعدما دخلوا أحد المنازل عنوة تحت تأثير المواد المخدرة، منتحلين صفة رجال أمن.

ووفق وسائل إعلام محلية، أكدت وزارة الداخلية تنفيذها الحكم، على أخوين سعوديين، وهما هتان بن سراج بن سلطان الحربي، وسلطان بن سراج بن سلطان الحربي، وباكستاني ثالث يدعى محمد عمر محمد ليق جمالي.

وأشارت إلى أن الجناة دخلوا أحد المنازل عنوة بعد انتحالهم صفة رجال أمن، وقام ”محمد“ بتجريد امرأة من ملابسها تحت تهديد السلاح الأبيض، وتسليمها لـ“هتان“ كي يفعل الفاحشة بها، وكسر باب إحدى الغرف على امرأة أخرى بقصد فعل الفاحشة بها.