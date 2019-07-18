الأردن.. براءة شاب من تهمة اغتصاب سيدة داخل غرفة نومها

برّأت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، شابًا عشرينيًا، من تهمة محاولة اغتصاب سيدة وسرقتها داخل غرفة نومها.

وذكرت جريدة ”الغد“ الأردنية، اليوم الخميس، أن الهيئة القضائية، والتي عقدت في مدينة إربد شمال الأردن، برئاسة القاضي عزام النجداوي وعضوية القاضيين لافي أبو تاية وعبدالحافظ الغويري، خلصت إلى قرارها، استنادًا إلى عدم كفاية الأدلة، وتناقض البينة المقدمة.

وتقدمت السيدة ببلاغ زعمت فيه أنه ”حينما كانت مستغرقة بالنوم، حضر المتهم إلى منزلها بعدما تمكن من الدخول باستخدام الدرج الداخلي وكسر زجاج باب المنزل وإدخال يده وفتحه من الداخل والدخول إلى غرفة نوم المجني عليها، حيث فتح الخزانة واستولى على مصاغها الذهبي“.

كما قال وكلاء الدفاع، وفق النيابة العامة، إن ”المتهم توجه إلى غرفة المجني عليها وقام بالهجوم عليها وتمزيق قميص نومها تمهيدًا لاغتصابها“، قبل أن يلوذ بالفرار، لكن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة الشاب؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة.