الكويت تحقق في وفاة وافد داخل مركز أمني

أصدر الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، اليوم الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة وافد كان قد فارق الحياة مؤخرًا داخل نظارة المرور.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن قرار الوزير الجراح جاء للتحقيق في واقعة وفاة الوافد الذي كان موقوفًا في نظارة المرور؛ لارتكابه مخالفة جسيمة.

الإعلام الأمنــي: الجراح يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة وفاة مقيم pic.twitter.com/h9rf5dqHGT — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 18, 2019

وكان الوافد وهو باكستاني الجنسية قد توفي قبل ثلاثة أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده في الحجز، حيث تم نقله إلى مستشفى الصباح، إلا أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بسكتة قلبية، وفق التقرير الطبي الأولي.

ويعيش في الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة، يشكل فيها عدد الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتسعى الكويت لتطبيق القانون على جميع المخالفين بمختلف النواحي وبينها المخالفات المرورية.