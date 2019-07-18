لامبورغيني وفيراري ”مزيفة“ في البرازيل (صور)

أغلقت الشرطة البرازيلية مصنعًا يقوم بصناعة سيارات لامبورغيني وفيراري رياضية مزيفة ويبيعها بسعر ضئيل.

وقام الضباط بمداهمة مصنع في ولاية سانتا كاتارينا الجنوبية، يوم الاثنين وصادروا ثماني سيارات كان يجري تجميعها.

وألقت الشرطة القبض على أب وابنه، هما أصحاب المصنع، بعد اكتشاف أنهما يعرضان السيارات للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ يتراوح ما بين 45 ألف و60 ألف دولار، وهذا المبلغ يمثل جزءًا صغير من قيمة السيارات الحقيقية.

وتم اتهامهما بارتكاب جريمة الملكية الصناعية والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا لموقع الأخبار البرازيلي ”G1″، كان الرجلان يقومان بتصنيع السيارات المزيفة منذ نحو عامين، وكان العملاء يتصلون بهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار طراز ولون السيارة قبل تصنيعها.

وقبل أن يبدأوا في صنع السيارات المزيفة، قضى الأب والابن 20 عامًا في حرفة تعديل السيارات، وجاءت حملة الشرطة يوم الاثنين بعد شكوى من الشركات الإيطالية.

وتُظهر الصورمن داخل المصنع مقاعد سيارات سباق عليها علامة فيراري ولامبورغيني المميزة، وتم العثور على شارات لامبورغيني أيضًا داخل الورشة.

وتُظهر صور السيارات هيكل سيارة يشبه ”لامبورغيني هوراكان“ والتي يبلغ سعرها حوالي 155 ألف جنيه إسترليني، وهناك صورة أخرى لهيكل سيارة يشبه السيارة ”فيراري F430“ والتي يبلغ سعرها حوالي 120 ألف جنيه إسترليني.