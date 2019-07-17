تونسي يقتحم مقهى بسلاح أبيض ويدعي أنه ”المهدي المنتظر“ (فيديو)‎

ألقت العناصر الأمنية بمحافظة نابل في تونس القبض على رجل في الخمسين من عمره، قام بمداهمة مقهى بسلاح أبيض مكبّرًا ومُعلنًا أنه ”المهدي المُنتظر“.

وأكّدت إذاعة موزاييك المحليّة أن هذا الكهل قام بتهشيم محتويات المقهى، قبل أن تتمكن عناصر الأمن من توقيفه.

وذكرت إذاعة موزاييك أنه اعتدى أيضًا على أحد العناصر الأمنية بكرسيّ، وتسبّب في إصابته على مستوى الرأس، قبل السيطرة عليه ونقله إلى منطقة الأمن في محافظة نابل، شمال العاصمة تونس .

نابل : القبض على منحرف يدعى أنّه 'المهدي المنتظر'' " 😮 😮 نابل : القبض على منحرف يدعى أنّه 'المهدي المنتظر' اقتحم مقهى بمنطقة 'بير شلوف' و روّع حرفاءها بسلاح أبيض و هاجم فتاة و اعتدى على عون أمن بـ"كرسي" 😮 😮 تم النشر بواسطة ‏فخار يكسر بعضو‏ في الأربعاء، ١٧ يوليو ٢٠١٩

وتبيّن بعد القيام بالأبحاث الأمنية معه، أنه منحرف خطير من أصحاب السوابق، ولا ينتمي للتيارات المتشدّدة مثل ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام .

وتؤكّد المصادر الأمنية أن المنحرف تعاطى مادة مخدّرة لها تأثير قوي، حسب ما أثبتته التحقيقات الأولية، ولا يزال التحقيق متواصلًا قبل إحالته إلى القضاء.