محكمة كويتية تلزم ضابطًا برد أكثر من 85 ألف دولار بتهمة تزوير شهادته

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، بإلزام ضابط في وزارة الدفاع برد مبلغ 26 ألف دينار، أي أكثر من (85 ألف دولار) قيمة رواتب غير مستحقة بسبب تزويره لشهادته الجامعية.

وقررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب الضابط، وذلك بعد قيامه بتزوير شهادته الجامعية في تخصص الحقوق من جامعة مصرية، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وسبق أن أصدرت المحاكم الكويتية أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

وتعتبر قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، والتي يتواصل الحديث الإعلامي عنها بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.

وفيما لا توجد إحصائية دقيقة أو تقريبية لعدد الشهادات المزورة في الكويت، لكن كثيرًا من التحقيقات السابقة مع متهمين في قضايا تزوير، كشفت عن وجود مئات الشهادات المزورة من مختلف المستويات التعليمية، وبعض حملتها يشغلون مناصب ووظائف حكومية.