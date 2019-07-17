البحرين.. استعان بمحام ٍ ليسترد مستحقاته فاستولى عليها

اتهمت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين محاميًا باختلاس أكثر من 22 ألف دينار (58.300 دولار)، عبارة عن حقوق أحد موكليه.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن المجني عليه – وهو عربي الجنسية – قام بتوكيل محامٍ (المتهم) للترافع أمام المحكمة العمالية لاسترداد مستحقاته، إذ كان المجني عليه يعمل مديرًا لأحد المطاعم المعروفة، وجرى فصله من العمل تعسفيًا، فلجأ إلى المحامي لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة.

وقضت المحكمة العمالية بالفعل للمجني عليه (مدير المطعم) بمبلغ 22112 دينارًا، وبموجب التوكيل الصادر للمحامي قام الأخير بتسلم المبلغ نيابة عن موكله، لكنه استولى عليه بالكامل، ولم يرده للمجني عليه، ما دفعه لتقديم بلاغ بالواقعة.