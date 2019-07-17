تفاصيل مثيرة في قضية ”جثة الرضيع“ بالكويت

اعترف السوري الذي حاول التخلص من جثة طفل حديث الولادة في دولة الكويت، بتفاصيل الجريمة التي أظهرت جوانب لا أخلاقية من بين سطورها.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن السوري قال إنه ”تطوع للتستر على علاقة محرمة بين صديقه المصري وفلبينية مخالفة للإقامة، وأنه مجرد وسيط جرى تكليفه بالتخلص من جثة الطفل“.

وفي أعقاب اعتراف الوافد السوري ألقت أجهزة الأمن القبض على الوافد المصري وصديقته الفلبينية، اللذين اعترفا بعلاقتهما غير الشرعية التي أثمرت عن حمل سفاح، نافيين قتلهما الطفل حديث الولادة.

يأتي هذا فيما لا تزال الأجهزة الأمنية بانتظار تقرير الطب الشرعي لحسم سبب وفاة الطفل، فيما جرى توجيه تهمة التستر على جريمة ومحاولة تضليل الجهات الأمنية بحق السوري، كما وجهت تهمة الزنا والحمل السفاح للوافد المصري وصديقته الفلبينية، خاصة أن كليهما متزوج في موطنه.

يذكر أن كويتيًا اكتشف أمر الوافد السوري أثناء عودته من صلاة الفجر، حيث لاحظ وجود شخص مرتبك يحاول التخلص من لفافة، فأبلغ الجهات الأمنية، التي حضرت لمحل الواقعة وألقت القبض على السوري.