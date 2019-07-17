محاكمة 3 مسؤولين حكوميين في مصر بتهمة ”انتهاك كرامة أطفال“

أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة 3 مسؤولين حكوميين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة العاجلة، بتهمة انتهاك كرامة أطفال والإساءة لهم.

وتعود تفاصيل الواقعة حين أقدم المتهمون على نشر مقطع فيديو حواري مع عدد من الأطفال المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

وتلقت النيابة الإدارية بلاغًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به عدد من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب، وذلك بتصويرهم وإجراء حوار معهم بخصوص الواقعة المقبوض عليهم بشأنها.

وكشفت التحقيقات عن ضبط عدد من الأطفال من قبل شرطة أمن الموانئ في بورسعيد والتحفظ عليهم بتهمة التسلل من المنطقة الجمركية، وتم التحفظ على البضائع المهربة وتحرير محاضر الضبط الجمركية لهم ونقل الأطفال المقبوض عليهم إلى داخل مقر محافظة بورسعيد وتصويرهم وهم مكبلو الأيدي بالقيود الحديدية وإجراء حوار معهم والتهكم عليهم، دون إذن، وقبل العرض على النيابة العامة المختصة.

واعتبرت الجهات المعنية أن هذا الأمر ينطوي على الإساءة لكرامة وحقوق الطفل ويشكل مخالفة لالتزامات مصر الدولية وفق اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠/١١/١٩٨٩ ووافقت عليها مصر بموجب القرار رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠. وبناء عليه، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.