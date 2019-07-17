”شتيمة طريفة“ تدفع سعودية لرفع دعوى قضائية ضد أخرى

في واقعة طريفة، رفعت مواطنة في المملكة العربية السعودية دعوى قضائية ضد أخرى بسبب قولها: ”أنتِ خوخة معفنة“، مدعية أنها تأثرت نفسيًا بعد سماعها هذه العبارة، وفق حساب ”أخبار السعودية“ المحلي.

وانتقد سعوديون عبر موقع ”تويتر“ الدعوى المقامة، حيث علق مغرد يدعى ”عمر“: ”أنا عيارتي تمره ٢٠ سنه ولا فكرت اسوي شي“، بينما قالت ”عفاف العتيبي“: ”لو برفع دعوى ضد أي وحده غلطت علي عز الله ماطلعنا من المحاكم“.

كما تحدث بعض المغردين عن ضرورة وضع سقف لعمليات رفع الدعاوى، حيث علق ”عبدالعزيز الدوسري“ قائلاً: ”ويتأخر موعد جلستك في قضية توقيف خدمات وسجن عشان قضية خوخة معفنة، ياليت المحاكم ترفع سقف شروطها في استقبال القضايا، لا يزاحمون غيرها“.

الأمر نفسه ذهب إليه المغرد ”أبو عدي الحربي“ قائلاً: ”المفروض ما تنقبل هذي القضايا ما فيها لا قذف ولا سب. إشغال للقضاة والمحاكم على الفاضي. أنتو كلكم أحلى خوخه“.

فيما انتقدت ”سما“: ”سماجه ولو أني قاضي طردتهم الاثنتين، خوخه معفنه وقضيه وش ذي الفضاوة“.

وارتفعت في الآونة الأخيرة معدلات القضايا التي تقوم على أساس تبادل الشتائم أو السباب، وذلك بسبب القوانين التي تجرم التلفظ بألفاظ نابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.