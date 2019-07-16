التحقيق مع قناة بلجيكية لاستخفافها بإنسانية المهاجرين الغرقى قبالة تونس

أعلن المجلس الأعلى للسمعي البصري ببلجيكا الثلاثاء عن فتح تحقيق حول نشرة الأخبار التي تناولت خلالها القناة التلفزيونية المحلية RTL-TVI، خبر لفظ أمواج البحر لجثت عشرات مهاجرين الأفارقة على شواطئ تونس.

حيث تلقى المجلس شكاوى من مشاهدين اعتبروا أسلوب تغطية الخبر مهينًا لكرامة المهاجرين الضحايا وإنسانيتهم.

وأعلن المجلس انه فتح ملفًا مشتركًا مع مجلس الأخلاقيات الصحافية، وسيكون على هذا الأخير تقييم مدى خرق القناة للالتزامات الأخلاقية في الوسائط السمعية البصرية والإفصاح عن راية في أجل لا يتعدى 90 يومًا.

الخبر قدّمته الصحفية سليمة بلعباس يوم 12 يوليوز الجاري خلال نشرة الظهيرة ، وبدأته كالتالي :“بداية عطلة غير موفق بالنسبة لشارلوت المنحدرة من مدينة لييج، فبمجرد وصولها إلى جرجس في تونس ، اكتشفت جثة على الشاطئ“.

ثم قدمت روبورتاجًا مصورًا ، يحكي معاناة السياح البلجيكيين الذين رأوا مجموعة من الجثت ”أفسدت عليهم عطلتهم“ ، واتصلوا بشركة السياحة التي اقترحت عليهم “ مساعدة نفسية“، وسمحت لهم بتغيير الفندق بناء على طلبهم.

كما تضمن الروبورتاج صورًا صادمة لأجسام بشرية تتلاطمها الأمواج ، وأخرى ممددة على الرمال مشيرًا إلى أن السلطات انتشلت 38 جثة إثر انقلاب قارب للهجرة السرية وسط البحر بعد انطلاقه من ليبيا متوجهًا نحو أوروبا وعلى متنه 80 شخصًا.

وبرر ناطق باسم القناة الأمر، بأنهم أجروا لقاء مع أحد الصيادين لتقديمه في نشرة الظهيرة مصاحبًا للخبر، لكنهم لم يتصلوا به في الوقت المناسب، فتناولوا الموضوع من زاوية أخرى ، وأنه ”للمشاهدين الحق في أن يحبوا أو يكرهوا الطريقة التي تناولنا بها الموضوع“.

فيما ذكر موقع 7/7 أن قناة RTL-TVI سبق أن استعملت قبل ذلك في حديثها عن الموضوع نفسه ،عنوان ”الرعب في جربة :السياح في مواجهة الجثث“ ،الذي جاء في الصحيفة اليومية المحلية ”لا كابيتنال“ وتوسعت فيه.

وقد أثارت تغطية القناة للخبر موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ببلجيكا ، مع تعليقات ساخرة من قبيل:“إنه لأمر خطير ألا يستطيع البلجيكي المسكين التمتع بالشمس على الشاطئ“ .، واتهم البعض القناة بأنها :“تغذي تصورات محرفة نشرها اليمين المتطرف بشكل واسع“.

وكتب عالم نفسي على احد المواقع الخاصة بجمع التوقيعات:“أولئك المهاجرين الذين يعكرون عطلتنا: اخجلوا من أنفسكم“، وسانده أزيد من 800 موقع.