توقيف كويتي ظهر ”عاريًا“ في مقطع فيديو

احتجزت وزارة الداخلية الكويتية شخصًا ظهر مؤخرًا بمقطع فيديو وقد تعرى، وهو يصرخ متحدثًا عن ”النظافة“، حيث أحالته للسجن، وفق ما أورده حساب ”المجلس“ المحلي.

وأوضحت ”الداخلية“ أن المتهم اعتاد الاحتيال مع محاميه، بتعمده إثارة الجدل بمقاطع مثيرة للسخرية، ليقوم لاحقًا برفع قضايا ضد مغردين ينتقدونه.

واشتهر المتهم بصراخه المتواصل في مقاطع فيديو يقوم بنشرها، بحجة الانتقاد، حيث دائمًا ما يكون حديثه عبارة عن صرخات متواصلة.