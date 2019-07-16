توقيف كويتي ظهر ”عاريًا“ في مقطع فيديو

احتجزت وزارة الداخلية الكويتية شخصًا ظهر مؤخرًا بمقطع فيديو وقد تعرى، وهو يصرخ متحدثًا عن ”النظافة“، حيث أحالته للسجن، وفق ما أورده حساب ”المجلس“ المحلي.
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احتجزت وزارة الداخلية الكويتية شخصًا ظهر مؤخرًا بمقطع فيديو وقد تعرى، وهو يصرخ متحدثًا عن ”النظافة“، حيث أحالته للسجن، وفق ما أورده حساب ”المجلس“ المحلي. . واعتاد #حمد_التغلبي، وهو مشهور على مواقع التواصل، على إثارة الجدل بمقاطعه المصورة، بسبب اعتماده على أسلوب الصراخ والصوت العالي عند طرح محتواه على حساباته في مواقع التواصل. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الكويت #مشاهير #أخبار_مشاهير #قضايا #فيديو #فيديوهات #ترند #كويتي #التغلبي #مرحبا_هوا #kuwait #video #trend #news
وأوضحت ”الداخلية“ أن المتهم اعتاد الاحتيال مع محاميه، بتعمده إثارة الجدل بمقاطع مثيرة للسخرية، ليقوم لاحقًا برفع قضايا ضد مغردين ينتقدونه.
واشتهر المتهم بصراخه المتواصل في مقاطع فيديو يقوم بنشرها، بحجة الانتقاد، حيث دائمًا ما يكون حديثه عبارة عن صرخات متواصلة.
— عـبـدالـرحـمـن الـعـازمـي (@Kuwaitii_98) July 16, 2019