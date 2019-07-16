الإعدام للكويتي قاتل صديقه السعودي بالنويصيب

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بإعدام مواطن قتل صديقه السعودي ودفنه في النويصيب، قبل أن يفر هاربًا إلى السعودية، حيث تم ضبطه من قبل الإنتربول وإعادته للكويت، وفق ما أورده حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حيث أقدم الكويتي على خنق صديقه السعودي؛ إثر خلاف بينهما، ثم قام بإلقاء جثمانه على الطريق في منطقة النويصيب بالكويت.

ولاحقًا، أبلغ أشقاء المجني عليه عن تغيب شقيقهم، وأفاد أحدهم أن شقيقهم (المجني عليه) على علاقة قوية بأحد الكويتيين، وبالتحري عن المواطن الكويتي، تبين أنه خارج الكويت، فتم استدعاء أقاربه، وبمواجهة شقيقه أقر بأن المتهم قتل صديقه السعودي خنقًا، ثم هرب إلى المملكة بعد يوم على الجريمة، كما دل على جثة الضحية في منطقة النويصيب، التي جرى تمشيطها والعثور على الجثة، فيما تم إبلاغ الإنتربول بهروب الكويتي، ليتم القبض عليه لاحقًا.