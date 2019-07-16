الكويت.. بدء التحقيق مع ”البدون“ العشرة بقضية التجمعات غير المرخصة

بدأت النيابة العامة في دولة الكويت تحقيقاتها في التجمعات الأخيرة لفئة غير محددي الجنسية ”البدون“ في تيماء وساحة الإرادة، والتي خرج فيها نشطاء احتجاجًا على أوضاعهم، وذلك بعد انتحار شاب بدون على خلفية سوء المعيشة.

ووفق صحيفة ”القبس“ المحلية، فقد مثل أمام النيابة 10 متهمين من البدون وتم استجوابهم، فيما تم توجيه اتهامات لهم بتنظيم تجمعات غير مرخصة، إضافة إلى تهمة التهديد لأحدهم.

وألقت أجهزة الأمن يوم السبت القبض على عدد من ناشطي ”البدون“ على خلفية التجمعات، فيما قال ناشطون، إن الاعتقالات شملت الناشط البارز في صفوف البدون عبدالحكيم الفضلي وآخرين هم عواد العونان وأحمد العونان وعبدالله الفضلي ومتعب العونان ومحمد العنزي ويوسف العصمي ونواف البدر وكامل العنزي وآلاء السعدون.

وذكر حساب مؤيد للبدون آنذاك أن آلاء السعدون تم الإفراج عنها في وقت لاحق.

وزادت قضية انتحار ”البدون“ الشاب، عايد حمد مدعث (20 عامًا) قبل أيام من توتر قضية بدون الكويت، إذ خرج نشطاؤهم محتجين ومطالبين بحل مشكلتهم على خلفية هذه الواقعة، كما أخذت القضية بعدًا جديدًا مع تقديم مستشار السفير الأمريكي العزاء لأسرة الشاب المنتحر.

وتداول نشطاء أنباء بأن سبب انتحار الشاب هو ”الوضع المادي الذي يعانيه وطرده من وظيفته لعدم حمله بطاقة أمنية“؛ ما أثار تعاطف النشطاء معه ومع قضية ”البدون“ وإلقاء اللوم على الجهات المعنية بهذه القضية لعدم إيجاد حل للمشاكل التي يعانيها أبناء هذه الفئة.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.