تسريب صورة للحظة إلقاء القبض على قاتل الشقيقين العُمانيين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان صورة، ذكروا أنه تم تصويرها لحظة القبض على قاتل الشقيقين العُمانيين هزاع وحسام البلوشي.

وقال ناشطون، في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، إن القاتل يدعى إسماعيل، وإن سبب ارتكابه جريمته هو تعرضه في وقت سابق لضرب مبرح وتلقيه العلاج في المستشفى، فيما لم يرد إن كان قد تعرض للضرب على يد الشقيقين المجني عليهما.

وكانت شرطة عُمان السلطانية قد أعلنت في وقت سابق عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، إلقاءها القبض على قاتل الشقيقين في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر مغرد عبر موقع ”تويتر“ يدعى ”خالد باشعيب“ أنه ”تم القبض على القاتل في طريق صلالة بعد تجاوزه نقطة تفتيش، وقد أطلق النار على الشرطة وسلك طريقًا باتجاه الصحراء وترك سيارته (التاكسي) بعد توقفها“.

تم القبض على القاتل في طريق صلاله بعد تجاوزه نقطة تفتيش وأطلق النار عليهم وسلك طريق بأتجاه الصحراء وترك سيارته أيكو تكسي بعد توقفها #هزاع_حسام pic.twitter.com/3ULfH51wLF — خالد باشعيب (@Khalid9780) July 15, 2019

وكشفت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، أن الجاني هو ابن عم الضحيتين، وأنه أقدم على ارتكاب جريمته بسبب خلافات سابقة بينهم، حيث أطلق النار عليهما.