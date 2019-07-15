القبض على قاتل الشقيقين العُمانيَين ”هزاع وحسام البلوشي“

أعلنت شرطة عُمان السلطانية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، إلقاء القبض على قاتل الشقيقين هزاع وحسام البلوشي في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنية، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر مغرد عبر موقع ”تويتر“ يدعى ”خالد باشعيب“ إنه ”تم القبض على القاتل في طريق صلالة بعد تجاوزه نقطة تفتيش وأطلق النار على الشرطة وسلك طريقا باتجاه الصحراء وترك سيارته ”تاكسي“ بعد توقفها“.

تم القبض على القاتل في طريق صلاله بعد تجاوزه نقطة تفتيش وأطلق النار عليهم وسلك طريق بأتجاه الصحراء وترك سيارته أيكو تكسي بعد توقفها #هزاع_حسام pic.twitter.com/3ULfH51wLF — خالد باشعيب (@Khalid9780) July 15, 2019

وكشفت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، أن الجاني هو ابن عم الضحيتين، وأنه أقدم على ارتكاب جريمته بسبب خلافات سابقة بينهم.

وقال ناشطون – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – إن الجاني أطلق النار على الأخوين ”البلوشي“ بمنطقة الشرس، كما قام بدهسهما بالسيارة بعد إطلاق النار عليهما.

إنها أول ليلة لهم لأبنا أختي في قبرهم اللهم أنس وحشتهم وثبتهم عند السؤال وفهمهم حجتهم ونور قبرهم وابدلهم داراً خيراً من دارهم وأهلا خيراً من أهلهم وعوض عليهم شبابهم بالجنه وطيب مثواهم كما طاب ذكرهم بين خلقك. ⁧#حسام_هزاع pic.twitter.com/TO0Speyogz — أيمن البلوشي حسام #هزاع (@Ayman_NOOOR) July 14, 2019

وتفاعل ناشطون عبر موقع التواصل ”تويتر“ مع مقتل الأخوين، حيث شاركوا عبر هاشتاغ #حسام_هزاع، في الترحم على المجني عليهما والدعاء لهما، كما شاركوا صورا قالوا إنها من موقع الجريمة لحظة وقوعها.

^ إنا لله و إنا إليه راجعون… " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربگ راضية مرضية" ربي تغمدهم في رحمتك و جنتك #حسام_هزاع و ارزق ذويهم أهلهم ، زوجاتهم و أبنائهم الصبر و السوان.. الهي و انزل علينا جميعاً سكينتك و رحمتك.. #هزاع_حسام — #عَـدنـآن_آلبلوشِـي (@iAdnan06) July 14, 2019

اللّهم ارحم عبدك حسام وهزاع. واغفر لهما وثبّتهُم عند السؤال، اللّهم ابدلهُما دار خيراً من دارهم وأهل خيراً من أهلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقِّهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمهما برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم آمين♥️#حسام_هزاع — علي البلوشــي (@aloooi3000) July 15, 2019

فيما أقيمت صلاة الجنازة على الشقيقين حسام وهزاع في قرية الشرس بولاية المصنعة بعد صلاة العصر.