القبض على قاتل الشقيقين العُمانيَين ”هزاع وحسام البلوشي“

القبض على قاتل الشقيقين العُمانيَين ”هزاع وحسام البلوشي“

المصدر: فريق التحرير

أعلنت شرطة عُمان السلطانية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، إلقاء القبض على قاتل الشقيقين هزاع وحسام البلوشي في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنية، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر مغرد عبر موقع ”تويتر“ يدعى ”خالد باشعيب“ إنه ”تم القبض على القاتل في طريق صلالة بعد تجاوزه نقطة تفتيش وأطلق النار على الشرطة وسلك طريقا باتجاه الصحراء وترك سيارته ”تاكسي“ بعد توقفها“.

وكشفت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، أن الجاني هو ابن عم الضحيتين، وأنه أقدم على ارتكاب جريمته بسبب خلافات سابقة بينهم.

وقال ناشطون – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – إن الجاني أطلق النار على الأخوين ”البلوشي“ بمنطقة الشرس، كما قام بدهسهما بالسيارة بعد إطلاق النار عليهما.

وتفاعل ناشطون عبر موقع التواصل ”تويتر“ مع مقتل الأخوين، حيث شاركوا عبر هاشتاغ #حسام_هزاع، في الترحم على المجني عليهما والدعاء لهما، كما شاركوا صورا قالوا إنها من موقع الجريمة لحظة وقوعها.

فيما أقيمت صلاة الجنازة على الشقيقين حسام وهزاع في قرية الشرس بولاية المصنعة بعد صلاة العصر.

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