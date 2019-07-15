القبض على قاتل المدرب يوسف المغربي بنادي وقت اللياقة بالرياض

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، القبض على قاتل المدرب المغربي داخل نادي وقت اللياقة (جيم) بحي السويدي في الرياض، عقب عدة ساعات من ارتكابه الجريمة، وذلك وفق ما أوردته تقارير المحلية.

وكان أحد الشهود على الواقعة، قال في تفاصيل الحادثة، إنها وقعت قبل صلاة المغرب أمس الأحد عندما أقدم القاتل، على تسديد طعنة من سكين كبيرة استقرت في صدر المدرب يوسف المغربي، وأخذ يردد قائلا: ”اللي فيه خير يجيني“، ثم وضع السكين في حقيبته وغادر المكان، مضيفًا ”أن المدرب ما لبث أن توفي متأثرًا بالطعنة، قبل أن يتم نقله للمستشفى“.

ونشر شهود مقاطع من موقع الجريمة وصورا للضحية تظهر أن اسمه يوسف عبداللطيف الموجي.

#وقت_اللياقة #يوسف_المغربي مقتل مدرب رياضي في وقت اللياقه فرع السويدي الغربي في الرياض انقتل في صاله الحديد مطعون في صدره رحمه الله عليه سناب المصور snap: l-i94 pic.twitter.com/GmOfgPgsIE — khrman???? (@rouq16) July 15, 2019

وبيّن الشاهد، أن المدرب انتقل لفرع النادي منذ فترة، في حين أن الجاني لم يمض على اشتراكه في النادي سوى مدة قصيرة.

وقال شاهد آخر، إن ”القاتل كان في صالة الحديد ويسأل المدرب عن بعض التمارين، وكان المدرب يساعده لكن لم يسمع أحد ما قاله له تحديدًا، حيث توقف القاتل عن أداء التدريب ثم توجه إلى سيارته، وعاد بعد عدة دقائق وبحوزته سكين، وتوجه للمدرب ووجه له طعنة قاتلة“.

وأوضح أن الجاني لم يأخذ جميع أغراضه وتوجه للباب بعد قتله المدرب بدم بارد، مغادرًا النادي ثم لاذ بالفرار، قبل أن يتم القبض عليه.