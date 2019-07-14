مصر.. إخلاء سبيل ممثل أمريكي التقط صورًا عارية داخل الأهرامات

أخلت النيابة المصرية، يوم الأحد، سبيل ممثل أمريكي وصديقته بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (288 دولارًا) لكل منهما، بعد القبض عليهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح، عبر تصوير الممثل عاريًا داخل الأهرامات.

وألقي القبض على الممثل الأمريكي وصديقته داخل الأهرامات، بعد قيامه بالتقاط الصور عاريًا، وخلع البنطال، وقيام صديقته بتصويره؛ الأمر الذي انتهى باقتيادهما إلى قسم شرطة الهرم، ومن ثم الإحالة للنيابة العامة.

وجاء في التحقيقات، أن الممثل الأمريكي جاء إلى مصر، السبت؛ بهدف التقاط صور إباحية مباشرة من داخل الأهرامات.

ووفقًا للتحقيقات التي أجريت بحضور مترجم ومندوب من السفارة الأمريكية، فإن الممثل الكوميدي، لديه حساب يتابعه الملايين، ورغب في تصوير نفسه عاريًا ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لجمع ”إعجابات“ يتقاضى مقابلها مبالغ مالية.

ووجهت النيابة المصرية للممثل، تهمة ارتكاب فعل فاضح، والقيام بأفعال من شأنها إهانة الآثار المصرية.