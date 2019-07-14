قضية ابنة النائب نواف الموسوي وطليقها تشعل جدلًا واسعًا في لبنان

أثارت قضية الخلاف الأسري وما تبعه من تداعيات أمنية، بين غدير ابنة النائب اللبناني عن حزب الله نواف الموسوي وطليقها ويدعى حسن المقداد موجة غضب وجدل في لبنان خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد تداول فيديو يوثق الواقعة التي أثارت ردود فعل واسعة في البلاد.

كاد ان يتسبب بكارثة طليق ابنة النائب نواف الموسوي يطاردها و يروعها على الاوتوستراد السريع… وينزلها من السيّارة بالقوّة… ما في أب بيرضى أنه طليق بنته يلاحقها عالأوتوستراد ويقطع عليها الطريق ويتعرض لها هي وإختها واولادها…#متضامن_مع_نواف_الموسوي pic.twitter.com/4B2fkdzkIM — عامر ???????? (@amer__h) July 14, 2019

وظهرت غدير وشقيقتها الصغرى فائزة في مقطع فيديو صورته الأخيرة على ما يبدو، على متن سيارة على طريق بيروت – الجنوب في محلة الدامور، وكانت توثق مطاردة شاب لهما بسيارته، تبين لاحقًا أنه طليق غدير.

وتفصيلًا، كشفت التحقيقات الأمنية، أن حسن محمد المقداد تهجم على طليقته ابنة النائب الموسوي وأهانها، قبل أن تحضر دورية للأمن، وتصطحبهما للمخفر.

حدث اشكال بين ابنة النائب نواف الموسوي وطليقته فبادر الى أخذ حقه بيده ضاربا عرض الحائط بما تبقى من هيبة الدولة من دخول عنوة الى المخفر واصابة صهره #نواف_الموسوي#وينيه_الدولة pic.twitter.com/NwkDi35uxW — Dr.Hananshaar (@Hananshaar5) July 14, 2019

وتبين من محضر الواقعة، أن 4 أشخاص اقتحموا مركز الأمن واعتدوا على المقداد بمفك أحضروه معهم وأصابوه بجراح قطعية في رجله، وعند تدخل أمن المخفر فر اثنان وتم ضبط اثنين منهم، وبعد عدة دقائق حضر النائب الموسوي للمخفر برفقة 20 مسلحًا ولم يسمح لهم بالدخول.

وتبين من المحضر المتداول، أنه وخلال إسعاف المصاب المقداد تم إطلاق النار على المخفر باتجاه غرفة رئيسه من خلال النافذة ليصاب حسن المقداد بطلقة في معصمه نتج عنها نزيف قوي ليعاد علاجه مجددًا فيما غادر النائب الموسوي المخفر.

وأحدثت الواقعة ردود فعل واسعة ومتباينة في لبنان حيث عبر طيف واسع من المغردين عبر مواقع التواصل عن امتعاضهم واستيائهم من الواقعة عبر وسم #متضامن_مع_نواف_الموسوي، فيما أكد آخرون رفضهم لما بدر بعد الواقعة.

وقالت مغردة تدعى ”ملك عمار“: ”هيدا الفيديو لحالو بفرجيني قديه في رجال بالاسم لك في ولادك بالنص كيف بتعمل معن هيك بالليل يا عيب الشوم و الله لازملك حرق انت مش قتل تفه“.

هيدا الفيديو لحالو بفرجيني قديه في رجال بالاسم لك في ولادك بالنص كيف بتعمل معن هيك بالليل يا عيب الشوم و الله لازملك حرق انت مش قتل تفه #متضامن_مع_نواف_الموسوي pic.twitter.com/29UD6hyUmX — Malak Ammar (@Malak_ammar1) July 14, 2019

وقالت مغردة أخرى باسم ”سحر“ معقبة: ”اعراض الناس مش لعبه وبنات الناس مش لعبه وعلى فورة الدم ما في شي اسمو نائب لما بيكون اب وشايف كرامة بنتو عمنتهان قدامو وكل حدا عندو حسابات سياسيه بدو يصفيها يتضبضب مش وقتها هلق تصفاية الحسابات“.

اعراض الناس مش لعبه وبنات الناس مش لعبه وعلى فورة الدم ما في شي اسمو نائب لما بيكون اب وشايف كرامة بنتو عمنتهان قدامو وكل حدا عندو حسابات سياسيه بدو يصفيها يتضبضب مش وقتها هلق تصفاية الحسابات #متضامن_مع_نواف_الموسوي — ‏﮼سحر (@saharsouss) July 14, 2019

وغرد حساب باسم ”بيروت إز لوف“ قائلًا: ”لا مبرر لجريمة #نواف_الموسوي وخصوصاً إنه نائب وبمخفر شرطة وبيطلع بإيده ياخد حقه بالقانون! #عيب تبرير الزعرنة!“.