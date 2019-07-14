قضية ابنة النائب نواف الموسوي وطليقها تشعل جدلًا واسعًا في لبنان

قضية ابنة النائب نواف الموسوي وطليقها تشعل جدلًا واسعًا في لبنان

المصدر: فريق التحرير

أثارت قضية الخلاف الأسري وما تبعه من تداعيات أمنية، بين غدير ابنة النائب اللبناني عن حزب الله نواف الموسوي وطليقها ويدعى حسن المقداد موجة غضب وجدل في لبنان خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد تداول فيديو يوثق الواقعة التي أثارت ردود فعل واسعة في البلاد.

وظهرت غدير وشقيقتها الصغرى فائزة في مقطع فيديو صورته الأخيرة على ما يبدو، على متن سيارة على طريق بيروت – الجنوب في محلة الدامور، وكانت توثق مطاردة شاب لهما بسيارته، تبين لاحقًا أنه طليق غدير.

وتفصيلًا، كشفت التحقيقات الأمنية، أن حسن محمد المقداد تهجم على طليقته ابنة النائب الموسوي وأهانها، قبل أن تحضر دورية للأمن، وتصطحبهما للمخفر.

وتبين من محضر الواقعة، أن 4 أشخاص اقتحموا مركز الأمن واعتدوا على المقداد بمفك أحضروه معهم وأصابوه بجراح قطعية في رجله، وعند تدخل أمن المخفر فر اثنان وتم ضبط اثنين منهم، وبعد عدة دقائق حضر النائب الموسوي للمخفر برفقة 20 مسلحًا ولم يسمح لهم بالدخول.

وتبين من المحضر المتداول، أنه وخلال إسعاف المصاب المقداد تم إطلاق النار على المخفر باتجاه غرفة رئيسه من خلال النافذة ليصاب حسن المقداد بطلقة في معصمه نتج عنها نزيف قوي ليعاد علاجه مجددًا فيما غادر النائب الموسوي المخفر.

وأحدثت الواقعة ردود فعل واسعة ومتباينة في لبنان حيث عبر طيف واسع من المغردين عبر مواقع التواصل عن امتعاضهم واستيائهم من الواقعة عبر وسم #متضامن_مع_نواف_الموسوي، فيما أكد آخرون رفضهم لما بدر بعد الواقعة.

وقالت مغردة تدعى ”ملك عمار“: ”هيدا الفيديو لحالو بفرجيني قديه في رجال بالاسم لك في ولادك بالنص كيف بتعمل معن هيك بالليل يا عيب الشوم و الله لازملك حرق انت مش قتل تفه“.

وقالت مغردة أخرى باسم ”سحر“ معقبة: ”اعراض الناس مش لعبه وبنات الناس مش لعبه وعلى فورة الدم ما في شي اسمو نائب لما بيكون اب وشايف كرامة بنتو عمنتهان قدامو وكل حدا عندو حسابات سياسيه بدو يصفيها يتضبضب مش وقتها هلق تصفاية الحسابات“.

وغرد حساب باسم ”بيروت إز لوف“ قائلًا: ”لا مبرر لجريمة #نواف_الموسوي وخصوصاً إنه نائب وبمخفر شرطة وبيطلع بإيده ياخد حقه بالقانون! #عيب تبرير الزعرنة!“.

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