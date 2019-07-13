مراهقة مصرية تقتل سائقًا حاول اغتصابها في الصحراء

أنهت مراهقة مصرية حياة سائق ”ميكروباص“ ذبحًا بسكين، بعدما استدرجها لمنطقة صحراوية، وحاول اغتصابها في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما فوجئ مأمور مركز العياط بفتاة تدخل إلى المركز تحمل سكينًا وملابسها ملطخة بالدماء، وأخبرته بأنها قتلت شابًا حاول اغتصابها وهددها بالسكين.

وكشفت التحريات أنّ المجني عليه استدرج الفتاة البالغة من العمر ١٥ عامًا بحجة استرداد هاتف صديقها المفقود.

وأثناء استقلالها سيارته الأجرة ”ميكروباص“ دخل إلى ممر جبلي، وأظهر سكينًا وهددها به، وحاول التعدي عليها جنسيًا، فادعت موافقتها، وما أن ترك السكين من يده تناولت السكين وعاجلته بطعنة في الرقبة، وخرجت من السيارة هاربة، إلى قسم الشرطة.

وانتقلت النيابة لمكان الواقعة، وعثرت على جثة المجني عليه في المكان الذي حددته الفتاة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة زيادة في معدلات جرائم القتل، وعادت ما ترصد محاضر الشرطة حوادث مختلفة تتعدد أسبابها ما بين الخلافات الأسرية والعائلية، أو السعي وراء الشهوات.