العثور على جثة مسن بعد 11 عامًا على وفاته

عثرت شرطة مدينة ”نانت“ الفرنسية، على جثة رجل مسن بعد مرور 11 عامًا على وفاته داخل شقته.

وتم اكتشاف الجثة التي تحولت إلى مومياء بعد تلقي السلطات إشعارًا من صاحب الشقة، الذي أراد بيع شقته، ولم يكن لديه أي معلومات عن المستأجر منذ فترة طويلة، إذ كان يدفع إيجاره عن طريق التحويل الأوتوماتيكي.

وتوفي الرجل العام 2008، وتم تحديد هذا التاريخ اعتمادًا على المراسلات والمجلات، وتاريخ صلاحيات المواد الغذائية التي تم العثور عليها داخل الشقة حسب موقع ”لوباريزيان“.

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن الوفاة كانت بشكل طبيعي.

وتعتبر وحدة وعزلة المسنين من الظواهر التي ارتفعت في المجتمع الفرنسي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حتى أن إحدى القرى بدأت تشجع سكانها من المسنين الذين يعيشون وحيدين، أن يلتحقوا بالمطاعم المدرسية، لتناول وجباتهم رفقة الأطفال، قصد إخراجهم من عزلتهم.