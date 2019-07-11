العثور على جثة شاب دفنه صديقه داخل منزل مهجور في الأردن

عثرت عناصر من الأمن العام الأردني، اليوم الخميس، على جثة شاب دفنه قاتله داخل منزل مهجور، في ضاحية الأمير حسن وسط العاصمة عمّان.

وبحسب ما ذكرته وكالة ”مدار الساعة“ الإخبارية الأردنية، فإن الأجهزة الأمنية بدأت البحث عن الجثة في المنزل المهجور، منذ الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن اعترف القاتل، وقام بتمثيل جريمته بحق صديقه.

ونجحت الأجهزة الأمنية في العثور على القتيل، بعد أكثر من 40 ساعة متواصلة في الحفر داخل المنزل، حيث دفنه قاتله على عمق أكثر من مترين أسفل المنزل، ثم طمره بالأسمنت منذ فترة طويلة.

وبدأت الشرطة التحقيق في الحادثة.