شاب في الأردن يغتصب فتاة من ذوي الاحتياجات 10 مرات

قضت محكمة التمييز في الأردن، بسجن شاب بالأشغال المؤقتة لمدة 16 عامًا، وذلك بعدما جرَّمته محكمة الجنايات الكبرى في عمّان، بجناية مواقعة أنثى لا تستطيع المقاومة بسبب نقص عقلي.

وفي التفاصيل، كشفت التحقيقات أن“المتهم استغل عجز الفتاة، والتي تبلغ من العمر 25 عامًا، ولكن عمرها العقلي عمر طفل يتراوح ما بين 9- 10 سنوات، وأنها سهلة الانقياد والتغرير بها“ وفقًا لتقارير طبية.

وحقق المتهم مراده مستغلًا عدم قدرة الفتاة على مقاومته بسبب مرضها، حيث تمكن من استدراجها إلى شقة لعدة أيام والاعتداء عليها، مكررًا أفعاله 10 مرات، بحسب موقع ”عمون“ الأردني.

وبسبب تغيبها عن المنزل أبلغت والدتها الأجهزة المعنية عن غيابها، حيث جرى ضبطها وضبط الجاني وملاحقته قانونيًا.