باسم ”جهة سيادية“.. مصري ينصب على الحكومة في أرض بقيمة 285 مليون دولار

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، بالتنسيق مع رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على متهم انتحل صفة عمله بإحدى الجهات ”السيادية“، وذلك بعد سعيه للحصول على قطعة أرض بأكثر من 5 مليارات جنيه ”قرابة 285 مليون دولار“.

وأوضحت الرقابة الإدارية، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على شخص حاصل على الشهادة الإعدادية منتحل صفة مندوب بإحدى الجهات السيادية، بعد طلبه من مسؤولي مديرية المساحة بمحافظة دمياط، إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية.

وتبين من الأمر أن قطعة الأرض تبلغ مساحتها 76 فدانًا على شاطئ مدينة رأس البر، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 5.4 مليار جنيه.

وأفاد البيان أن المتهم كان بحوزته عدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المثبت بها عدة صفات له، منها مستشار بالمنظمة العربية والدولية لفض المنازعات، واستشاري جرائم التزييف والتزوير، وخبير أمن المعلومات، بالإضافة لبعض الوظائف الدبلوماسية والقضائية الأخرى.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت مؤخرًا القبض على قيادات تنفيذية وسياسية ووزراء ومحافظين وسكرتيري محافظات في قضايا رشوة وفساد واستغلال المناصب في تحقيق مصالح شخصية.