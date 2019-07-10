المؤبد لعراقي اغتصب مراهقة وقتلها في ألمانيا‎

المصدر: ا ف ب

حكمت محكمة ألمانية الأربعاء بالسجن المؤبد على عراقي أدين باغتصاب وقتل مراهقة في جريمة أثارت غضبًا وصدمة في البلاد استغلها اليمين المتطرف للتنديد بالمهاجرين المسلمين.

واستغل حزب ”البديل من أجل ألمانيا“ ومتطرفون آخرون القتل الوحشي للشابة سوزانا ماريا فيلدمان بعمر 14 عامًا، في حملتهم ضد سياسات المستشارة أنغيلا ميركل الخاصة باللجوء.

ودانت المحكمة المتهم علي بشار (22 عامًا) الذي رُفض طلبه للجوء، بالقتل وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

ورأت المحكمة التي عقدت في فيسبادن، المدينة التي وقعت فيها جريمة القتل في أيار/مايو العام الماضي، أن الجريمة تنطوي على قسوة استثنائية، أي أنه من المستبعد منحه إطلاق سراح مشروط بعد 15 عامًا في السجن.