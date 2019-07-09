العثور على جثة عالمة أمريكية بعد أسبوع من اختفائها في جزيرة كريت

عثرت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، على جثة عالمة أمريكية، تعمل في معهد ماكس بلانك بجامعة دريسدن الألمانية، بعد أسبوع من اختفائها في جزيرة كريت، وفق قول المعهد.

وكانت سوزان إيتن (60 عامًا) وهي عالمة أحياء في المعهد ذي الشهرة العالمية تحضر مؤتمرًا في بلدة تشانيا عندما اعتُبرت في عداد المفقودين في الثاني من تموز/يوليو الجاري.

وقالت السلطات اليونانية إنها اكتشفت وجود جثة في موقع صخري قاحل داخل مخبأ يعود إلى الحرب العالمية الثانية على بعد يتراوح بين 8 و10 كيلومترات من آخر مكان شُوهدت فيه.

من جانبه قال المعهد في بيان:“بمزيدٍ من الحزن والأسى نعلن النهاية المأساوية للصديقة والزميلة الأعز سوزان إيتن، وانتشلت الشرطة جثتها مساء الثامن من تموز/يوليو ”.

وقالت الشرطة إن مزيدًا من اختبارات الطب الشرعي تُجرى الآن على الجثة، ولم يُعلن سبب وفاتها بعد.

وقالت صفحة على فيسبوك عنوانها ”البحث عن سوزان“ أنشأتها أسرتها إنه يعتقد أنها خرجت للجري في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم.

وأضافت الصفحة أن جواز سفرها، وحقيبة يدها، وهاتفها، ونقودها، وحذاء ركوب الدراجات الخاص بها، موجودة في الفندق، لكن حذاء الجري مفقود.