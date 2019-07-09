الشرطة الأوروبية تشن حملة واسعة ضد الاتجار بالمنشطات

شنّت الشرطة الأوروبية (يوروبول) حملة واسعة، اعتبرت الأكبر على الإطلاق، ضد الاتجار بالمنشطات والعقاقير المزيفة، أسفرت عن اعتقال أكثر من 230 شخصًا ومصادرة 3.8 مليون مادة منشطة.

وشاركت أجهزة أمن من 33 دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في العملية التي سميت ”Viribus“، وفقًا لوكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، وكذلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) والشرطة الدولية (إنتربول).

وحسب ”دويتشه فيله“ الألمانية، فقد تم ضبط 17 عصابة للجرائم المنظمة، وتم تفكيك تسعة معامل سرية، كما تم فتح أكثر من 800 تحقيق جنائي نتيجة لهذه العملية التي قادتها الشرطة في إيطاليا واليونان.

وتم الإبلاغ عن ما يقرب من ألف شخص بتهمة إنتاج أو بيع أو استخدام مواد منشطة، كما جرى ضبط 24 طنًّا من مسحوق مادة الستيرويد المنشطة الخام.

وقالت الشرطة الأوروبية، في بيان، إنه خلال العقدين الأخيرين زادت التجارة في جميع أنحاء العالم بالمواد المنشطة بشكل كبير، مشيرة إلى أنه عادة ما تكون تجارة المواد المنشطة مرنة إلى حد كبير، وهي مفتوحة لأي شخص يرغب في طلب الشراء عبر الإنترنت أو السفر إلى الدول المنتجة وشراء المواد بكميات كبيرة من الشركات المصنعة المشروعة.

ويتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن المنشطات، وتزايد إقبال الناس على الشراء عبر شبكة الويب المظلمة وباستخدام بطاقات الائتمان القابلة لإعادة الشحن والعملات المشفرة.

يشار إلى أن ”يوروبول“ هي وكالة تطبيق القانون الأوروبية، وظيفتها حفظ الأمن في أوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب.

وتمتلك الوكالة أكثر من 700 موظف في مقرها الرئيس الكائن في لاهاي في هولندا، وهي تعمل بشكل وثيق مع أجهزة أمن دول الاتحاد الأوروبي، ودول من خارج الاتحاد كأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج.